CIVITAVECCHIA – Si è svolta ieri pomeriggio alle 18, presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza, la cerimonia di insediamento nella chiesa dei Santi Liborio e Vincenzo Maria Strambi, del nuovo parroco don Giovanni Khalife, proveniente dalla Parrocchia di San Gordiano Martire.

Alla solenne celebrazione eucaristica erano presenti sacerdoti e numerosi fedeli che hanno voluto partecipare per dare il benvenuto ed un caro saluto al nuovo parroco, quale attuale guida della Comunità.

«L’arrivo di un nuovo parroco – spiegano i parrocchiani – è sempre una occasione privilegiata, è un avvenimento di rilievo nella vita di una Comunità, per un cammino di fede insieme, per servire con tenerezza e come pastore. Ben arrivato Don Giovanni».