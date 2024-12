MONTEROSI - Il vicepremier Matteo Salvini approda nella Tuscia per presentare il suo libro: "Controvento. L'Italia che non si arrende". L'appuntamento con il ministro è a Monterosi domani alle 21 al Club House Terre dei Consoli Golf Club.

"Con un approccio concreto, aderente alle cose, sempre appassionato”, è la descrizione del libro, “Controvento ripercorre il passato, traccia il presente e delinea il futuro di un protagonista di un partito cruciale per il paese e l'Europa. Esprime la visione del mondo e le sfide dei prossimi mesi che attendono Matteo Salvini. Il carnet è ricco e non ammette deroghe: l'autonomia, storico cavallo di battaglia della Lega. Il Ponte sullo Stretto, come vessillo di un attivismo programmatico. La difesa dei confini. Una diversa idea di Europa. E infine sale da queste pagine l'urgenza di illuminare di una luce nuova e alternativa quei temi e valori di cui la sinistra si ritiene unica depositaria. Su questo e molto altro l'autore si misura in una confessione a cuore aperto e senza censure, che alterna riflessioni, ricordi e schegge di memoria".

