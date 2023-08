S. MARINELLA – Grazie all’intervento di due bagnini specializzati, una persona è stata salvata a largo della spiaggia La Toscana. “Un plauso agli esperti bagnini che, muniti di brevetto di salvamento, formati ed abilitati anche all'uso del defibrillatore, hanno eseguito un tempestivo salvataggio nelle acque della spiaggia, mettendo in salvo il bagnante e praticando le manovre necessarie con professionalità e tempestività, supportati anche dal personale della Croce rossa intervenuta immediatamente sul posto – dice in una nota il sindaco Tidei - colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari e le associazioni del territorio per rendersi sempre disponibili, al servizio della città. Il nuovo progetto di sorveglianza e messa in sicurezza delle spiagge libere di Santa Marinella e Santa Severa, avviato per conto del Comune ed eseguito dalla Santa Marinella Servizi, sta riscontrando già i primi e importanti risultati che desidero condividere con tutti voi”. La notizia, diffusa anche sui social, ha riscontrato il favore di tutti, compresa la signora Roxsana che ha espressamente chiesto i nomi dei due ragazzi “che detto francamente – scrive l’internauta - io li chiamerei angeli marini. Caro Sindaco, sarebbe bello anche dare la possibilità alla gente di conoscere i due volti dei nostri angeli marini. In fondo questi ragazzi, è vero che svolgono un lavoro che include anche dei rischi, ma spesso i giovani vanno ben oltre a ciò che è il senso del dovere. Sono i nostri figli, i figli di tutti, quindi io mi aspetterei un semplice grazie ai ragazzi che si chiamano Alessandro Pierri e Stefano Ballarini. Ragazzi meritate tutto dalla vita, spero di avere la fortuna un giorno semmai dovesse capitarmi di trovarmi in difficoltà, dei ragazzi così coraggiosi e con un senso del dovere di salvare vite umane, non mollate mai e continuate ad essere i nostri angeli marini, ve lo dice una semplice cittadina lontana 600 chilometri, ma vicina con il cuore”.