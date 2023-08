MONTALTO DI CASTRO – Raffica di interventi domenica da parte dei vigili del fuoco, servizio acquatico, per le condizioni meteo mare avverse.

Il personale in servizio di presidio con moto d’acqua e i due soccorritori acquatici sono intervenuti nella zona di Montalto di Castro per dare supporto all’opera dei bagnini che dalla mattina hanno continuamente effettuato opere di recupero e richiamo di persone che nonostante le condizioni non ideali per la balneazione hanno deciso di entrare in acqua. Nello specifico, due bagnini, a seguito di un salvataggio, hanno avuto difficoltà a rientrare, essendosi spinti a largo, e subito, tramite la Capitaneria di porto, sono stati attivati i vigili del fuoco del servizio acquatico per dare supporto con la moto d’acqua.

Altro personale dei vigili del fuoco, che era libero dal servizio per una giornata di vacanza nel tratto tra Riva dei Tarquini e Spinicci, a Tarquinia, ha dato assistenza al bagnino di salvataggio che, a seguito di una richiesta d’aiuto di una persona in acqua che in realtà poi è riuscita ad arrivare autonomamente a riva, una volta raggiunta la spiaggia ha avuto un malore e ha perso i sensi.

I vigili del fuoco hanno quindi effettuato le manovre di salvamento che vengono normalmente messe in atto quando una persona ha rischiato l’annegamento. La persona è stata poi soccorsa dal personale medico intervenuto e trasportata in ospedale.

Stessa cosa per un terzo caso che, fortunatamente, non ha richiesto il supporto medico sanitario: una persona è stata soccorsa, in ausilio al personale bagnino di salvataggio, da altre due vigili del fuoco presenti sul posto e fuori dal servizio.

«Pur non essendo un obbligo e un divieto assoluto la bandiera rossa - ricordano dai vigili del fuoco - è sempre preferibile evitare la balneazione quando è presente l'indicazione, ed evitare le balneazioni soprattutto se si è nuotatori esperti, perché entrare in acqua può fornire cattivo esempio per il resto dei bagnanti presenti a riva».

©RIPRODUZIONE RISERVATA