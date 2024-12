GALLESE - Il ciclo di conferenze informative gratuite prosegue con un appuntamento dedicato alla gestione dell’emergenza: è di vitale importanza possedere delle conoscenze di base che consentano di affrontare una situazione di emergenza, gestendola al meglio, seguendo pochi ed essenziali comportamenti pratici.

«Ringraziamo il Gri – commenta il vicesindaco Amedoro Latini – che organizza gratuitamente nel nostro territorio questi importantissimi seminari dedicati alla prevenzione ed alla gestione di numerose patologie».

A parlare Annalisa Iagnemma, operatrice del soccorso in ambulanza della Croce Rossa Italiana e Formatore nazionale di primo soccorso e trasporto infermi della Cri.

Insieme a lei la fisioterapista e dottoranda in Medicina Clinica e Sanità Pubblica Francesca Tusoni, membro attivo del Gruppo Ricercatrici Indipendenti ed organizzatrice del ciclo di appuntamenti informativi: «Ritengo che questo sia uno degli incontri più importanti, tra quelli realizzati nell’ambito del nostro progetto. Perché riuscire ad intervenire in maniera opportuna nelle situazioni di emergenza – sapendo quali comportamenti adottare e quali evitare – può davvero fare la differenza. La dottoressa Iagnemma ha una lunga esperienza come medico dell’emergenza e come formatrice di primo soccorso e averla come relatrice al prossimo seminario è davvero un privilegio».

All’incontro parteciperanno anche il comandante del corpo nazionale dei vigili del fuoco di Viterbo, Giulia Stefani, e Marco di Giampasquale, formatore del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L’incontro a carattere molto pratico, illustrerà la gestione di una chiamata al numero unico per le emergenze (112), come aiutare la persona in difficoltà nei primi momenti, sia in caso di ferite, ustioni ed emorragie, ma anche in caso di accessi convulsivi.

Una parte del seminario sarà dedicata alle tecniche di rianimazione cardio-polmonare (Rcp) e di disostruzione delle vie aeree.

Sarà anche preso in esame il corretto comportamento per il primo soccorso e gli interventi di contenimento dell’emergenza.

Una particolare attenzione sarà riservata anche alle tecniche di rianimazione da effettuare in caso di arresto cardio-circolatorio e alle tecniche di disostruzione delle vie aeree.

La partecipazione all’incontro è completamente gratuita. Per l’organizzazione della parte pratica si consiglia la prenotazione: Museo e Centro Culturale “Marco Scacchi” museo@comune.gallese.vt.it Gruppo Ricercatrici Indipendenti: grupporicercatriciindipendenti@gmail.com

