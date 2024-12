CERVETERI - Sale a quattro il numero degli incivili autori di discariche abusive sul territorio. A risalire a loro i volontari delle guardie ecozoofile di Fareambiente Cerveteri intervenuto, insieme alla Polizia locale, nei giorni scorsi in due distinte situazioni.

Il primo si è verificato sabato scorso: grazie alla collaborazione di un residente i volontari sono stati in grado di rintracciare e sanzionare l'uomo che aveva abbandonato rifiuti domestici e resti di lavori edili nelle campagne. «Grazie alla collaborazione dei cittadini e al lavoro senza sosta della Polizia locale e dei volontari di Fareambiente tre persone che avevano abbandonato ogni genere di rifiuto per strada sono state rintracciate e nelle prossime ore saranno convocati presso il comando di Polizia per essere duramente sanzionati – ha detto il sindaco Elena Gubetti - Andremo avanti potenziando i controlli e saremo inflessibili rispetto ad un tema che coinvolge il rispetto dello spazio pubblico, la lotta all’inquinamento e al degrado. Con l’occasione, ci tengo a ringraziare della collaborazione di cittadini sensibili al tema che sono al nostro fianco per sconfiggere questo odioso fenomeno». «Chi trasforma, spesso in zone periferiche e di campagna, gli spazi comuni della città in discariche a uso personale va punito con durezza: non è più tollerabile – ha aggiunto Gubetti – è un danno enorme a tutti i cittadini e alle famiglie che invece hanno comportamenti corretti e responsabili e vorrebbero vivere uno spazio pubblico curato e accogliente. Non possiamo più accettare che la nostra città rimanga vittima della maleducazione e dell’insolenza di una manica di maleducati e di incivili che abbandonano i rifiuti per strada senza rispettare le minime regole della raccolta rifiuti e della convivenza. Non è tollerabile perché oltre ad offendere il decoro della città creano inquinamento e pericolo. Andremo avanti con ogni azione possibile di contrasto, dai controlli alle indagini per trovare gli autori ma anche con ogni azione possibile di sensibilizzazione, potenziando i controlli».

