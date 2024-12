TARQUINIA – Poche ore e Tarquinia saprà chi la guiderà per i prossimi cinque anni. Buona l’affluenza alle urne nella giornata di domenica: nella prima chiamata elettorale per il turno di ballottaggio ha votato il 48,02% degli aventi diritto pari a 6598 votanti. I cittadini sono tornati a votare per scegliere il nome del sindaco che amministrerà la città.

In ballo tanti progetti per lo sviluppo del territorio da portare avanti anche grazie ai fondi del Pnrr.

La scelta è tra l’attuale sindaco Alessandro Giulivi, centrodestra, sostenuto da cinque liste - Fratelli d’Italia, Forza Italia - Noi Moderati, Udc, Rinascimento e Futura -, e Francesco Sposetti del centrosinistra, sostenuto da quattro liste, Partito democratico, Movimento 5 stelle, Alleanza verdi sinistra, e lista civica Civitas.

Oggi hanno votato entrambi i candidati sindaco: Francesco Sposetti si è recato presso la propria sezione di voto a metà mattina, per esprimere la propria preferenza; Alessandro Giulivi ha votato nel pomeriggio intorno alle 15,30.

I seggi resteranno aperti anche nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15, presso le 14 sezioni di voto allestite nei padiglioni delle scuole elementari. Subito dopo si procederà con lo spoglio e nel giro di poche ore si conoscerà il nome del sindaco, dopo una campagna elettorale che, partita in sordina, ha alzato il livello dello scontro anche attraverso i social.

Sono 13.741 gli aventi diritto al voto (16.075 il numero di abitanti) a Tarquinia: alle 19 avevano votato 5.016 persone, pari al 36,50% degli aventi diritto; alle 12 avevano votato il 18,12% pari a 2.490 persone. Al primo turno si erano recati alle urne il 71,92% degli aventi diritto.

Tarquinia è tra i tre grandi comuni del Lazio approdati al ballottaggio: oltre a Tarquinia in provincia di Viterbo, scelgono i sindaci Civitavecchia e Palestrina.

Al primo turno Alessandro Giulivi aveva ottenuto il 25,4% delle preferenze, pari a 2.438 voti, mentre Francesco Sposetti aveva ottenuto il 41,76 % delle preferenze, pari a 4.009 voti. Non hanno passato il turno invece Renato Bacciardi che aveva ottenuto il 21,3% delle preferenze con 2.045 voti; Martina Tosoni che aveva ottenuto l’8,59% con 825 voti e Giovanni Moscherini che aveva ottenuto il 2,95% con 283 voti.

