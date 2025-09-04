CERVETERI – Il conto alla rovescia è già iniziato per la sfida sul ring del campione Cristian Malvitano e già ci si organizza per come seguirlo in diretta. Il pugile 28enne sarà impegnato a Casoria il 19 settembre per il titolo “Wba Mediterraneo” dei superleggeri contro Gianluca Picardi, 33enne. È uno dei massimi riconoscimenti a livello pugilistico e Malvitano, allenato dal suo coach di Cerveteri Luisiano Fiore e dal maestro storico Fabio Filippini, si sta preparando intensamente ogni giorno per arrivare carico come non mai. Tutta la città farà il tifo per il suo “Toro” grazie anche al comune di Cerveteri che si attrezzerà per allestire un maxischermo e trasmettere il match live dando l’occasione ai cittadini di potersi riunire ed incoraggiare il loro beniamino.

Il match si potrà seguire all’interno dell’aula consiliare del Granarone. «Come Amministrazione comunale volevamo trovare un modo per fargli sentire il nostro calore e il nostro sostegno – è quanto detto da Manuele Parroccini, assessore allo Sport - : per questo, abbiamo organizzato la trasmissione diretta dell’incontro dove tutti i suoi amici, sostenitori e semplici appassionati di boxe potranno riunirsi e fare il tifo per lui». Nel frattempo il Toro si allena ogni giorno nella palestra di via Messico a Ladispoli supportato dal maestro storico Fabio Filippini e da Luisiano Fiore. «Cristian è carico – parla Fiore – è un ragazzo d’oro. Lavora anche di notte per mandare avanti la sua azienda di vestiti con la compagna Michelle e due bambini. Si allena con impegno e siamo fiduciosi in vista di Casoria. Fa piacere che ci sia questa carica e questa grande attenzione da parte del pubblico di Cerveteri e Ladispoli. Cristian si merita tutto il bene possibile, è concentratissimo e sente tutto il supporto della gente».

