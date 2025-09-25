CERVETERI – Tre giorni all’insegna della memoria e dell’arte. Da domani apre la mostra “LightArt’25 – per Marco, con l’arte”, dedicata a Marco Vannini. Si tratta di un evento, in Sale Ruspoli, che coinvolgerà oltre 30 artisti, tra pittori, scultori, fotografi e musicisti. Ad organizzarlo, Luisana “Lulù” Leone”. Mostra che rimarrà visitabile, da domani alle 18.30, fino a domenica 28 settembre: tra sentimento, arte e tanta luce. Nel vernissage, fissato per le ore 18:30 di venerdì 26 e per tutta la durata della mostra, in programma tanti momenti musicali e poetici, con le note del “Magico Hand Pan” di Daiana Scanu, accompagnata dalla partecipazione delle artiste de “La Voce dell'Essere – Ets”, con la soprano Monica Federico, il maestro di piano Giovanna Santoro e le voci di Laura e Serena Baldassarri. A far da cornice, Nicole Amoroso al pianoforte e Sophia Antoniu Melega al violoncello.

