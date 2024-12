CERVETERI - «Una manifestazione storica che ha richiamato in città più di 10mila persone ogni sera, dal pomeriggio a notte inoltrata». È un bilancio positivo quello che il sindaco Elena Gubetti traccia per la 61esima edizione della Sagra dell'Uva e del Vino dei Colli Ceriti. «Dagli spettacoli in piazza Santa Maria, passando per le degustazioni alla Piazza del Vino e dei Sapori di piazza Aldo Moro, fino ai tantissimi stand di artigianato presenti in tutto il centro storico, anche quest’anno la nostra Sagra, la manifestazione più tradizionale di Cerveteri è stata uno degli appuntamenti più attesi e riusciti dell’estate del Lazio. Un successo corale, frutto di un lavoro di squadra, che oltre all’Amministrazione comunale, ha visto protagoniste tantissime realtà senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile, cominciando dai Rioni e dalla Pro Loco Due Casette, artefici di una sfilata dei Carri Allegorici davvero memorabile e che ha visto la vittoria del Rione Madonna dei Canneti, proseguendo con l’Associazione Momenti Divini, l’Associazione tra i Residenti Castel del Sasso e i tanti, tantissimi artisti e realtà del territorio che non si sono fermate nemmeno per un istante».

E al Rione Madonna dei Canneti va la vittoria anche della gara della pigiatura. «La competizione fra Rioni, tornata dopo diversi anni di assenza, ha portato alla realizzazione di carri davvero belli e un plauso è davvero per tutti per il grande spettacolo che hanno messo in scena domenica pomeriggio. Come da, tradizione sono stati assegnati anche i premi alle migliori cantine presenti alla Piazza del Vino e dei Sapori».

