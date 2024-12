ALLUMIERE - Ottimi risultati raggiunti dalla Sagra delle Ghighe del Rione Poggiarello di Tolfa.

Sabato sera il Rione gialloverde presieduto da Franco Smacchia ha dato vita a una grande e partecipata Sagra.

Tutti gli avventori sono stati entusiasti dell'ottimo cibo e del buonissimo servizio. Apprezzatissimo tutti i piatti serviti e complimenti a iosa alle cuoche.

«La festa è stata riuscitissima e abbiamo ricevuto tantissimi complimenti per la cucina. Le lumache hanno stra-vinto - spiega una delle cuoche gialloverdi, Anna Vannicola - Abbiamo ricevuto tantissime richieste di preparazione menù davasporto e siamo riusvitevad accontentare menù richieste da trasporto ,ottima musica ,siamo felicissimi di come è andata la festa, il presidente Franco Smacchia ringrazia tutti e come sempre un applauso di chiusura e forza Poggiarello».

Presente alla serata la vicepresidente della Pro Loco di Tolfa, Angela Ceccarelli, la quale ha molto apprezzato la serata: «Complimenti al Rione Poggiarello, al suo presidente, a tutti i contradaioli e i volontari per la bellissima serata e i buonissimi piatti serviti. Hanno regalato a circa 500 persone sabato sera una meravogliosa serata presso la Villa Comunale. Grazie al presidente Smacchia e a tutti i gialloverdi».

