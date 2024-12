ALLUMIERE - Dopo due serate al top la Contrada Polveriera invita tutti alla terza ed ultima serata della Sagra dell'Acquacotta e degli Antichi Sapori. Oltre al buon cibo servito sotto lo stand gastronomico si può approfittare di un meraviglioso aperitivo alla Fraschetta nella Via dei Sapori. Il tutto si svolge nella suggestiva e storica piazza Chigi e al Belvedere. Per tutti gli amanti del buon cibo stasera è un appuntamento da non perdere: acquacotta, pasta artigianale e i prodotti del territorio la fanno da padroni. Nello stand gastronomico si possono gustare i sapori della tradizione allumierasca rigorosamente preparati a mano dalle mitiche cuoche della Contrada rossoblu. Ma è imperdibile anche la coloratissima "Via dei Sapori" per fare un fantastico aperitivo o per gustare un tagliere e un buon bicchiere di vino locale alla antica Fraschetta ed arrivare infine alla piazzetta del Belvedere, dove musica e birra attendono tutti per una serata all'insegna del divertimento. Mercatini artigianali, mostre d'arte e spettacoli musicali faranno da cornice agli stand enogastronomici. Il punto forte è il cibo, con una fantastica acquacotta preparata secondo la ricetta tradizionale, eccezionale pasta fatta a mano, spezzatino e dolci locali (fra cui la buonissima pizza brodosa). La Sagra dell'acquacotta e degli Antichi Sapori ormai è diventata una tappa fondamentale dell'estate gastronomica allumierasca. Dopo i Garavonara Blue Sband, gli AARFF, i Kosacustika e la cantautrice GEA stasera ad animare, far cantare e ballare in allegria ci penseranno i Soreta e Kamorra. Anche stasera sarà attivo il mercatino e si esibirà l'atleta circense Aurora Morra. ©RIPRODUZIONE RISERVATA