FIUMICINO - Dal 31 maggio al 2 giugno, in occasione della 46° edizione della “Sagra della Ttellina”, verrà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria, per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti.

Chiusura al traffico veicolare ed istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in:

piazza Domenica Santarelli, dalle ore 15,00 del 30 Maggio p.v. alle ore 13,00 del 03 Giugno p.v.;

piazza Salvo D’Acquisto, dalle ore 08,00 del 30 Maggio p.v. alle ore 12,00 del 03 Giugno p.v.; via Florinas ,tratto tra Via Ardauli a Via Gonessa(escluse), dalle ore 06,00 del 31 Maggio p.v. alle ore 02,00 del 03 Giugno p.v. via Valledoria , tratto compreso tra Via Sennariolo e Via Florinas dalle ore 15.00 del 30 Maggio p.v. alle ore 04.00 del 03 giugno p.v.; via Valledoria , tratto compreso tra Via Florinas e Via Sanluri(esclusa) dalle ore 06.00 del 31 Maggio p.v. alle ore 02.00 del 03 giugno p.v.;

via Sanluri tratto compreso tra Via Valledoria a Via Torralba (escluse), dalle ore 15.00 del 30 Maggio p.v. alle ore 02.00 del 03 giugno p.v;

piazza Villacidro (lasciando libere Via Tissi e Via Ussana) dalle 15.00 del 30 Maggio p.v. alle 02.00 del 03 giugno p.v.;

via Villacidro, tratto compreso tra Via Torralba e Piazza Villacidro dalle ore 15.00 del 30 Maggio p.v. alle ore 02.00 del 03 Giugno p.v. lasciando aperta Via Serramanna.Istituzione del doppio senso di marcia e accesso riservato ai soli residenti in via Gonnesa e Via Assemini dalle ore 15.00 del 30 Maggio p.v. alle ore 02.00 del 03 Giugno p.v.; istituzione d’inversione del senso di marcia in Via Valledoria nel tratto compreso tra via Carbonia e Via Salnuri dalle ore 06.00 del 31 Maggio p.v. alle ore 02.00 del 03 giugno p.v.;

Istituzione del doppio senso di marcia e accesso riservato ai soli residenti di Via Abbasanta ( tratto tra via Carbonia e Via Sanluri) dalle ore 06.00 del 31 Maggio p.v. alle ore 02,00 del 03 giugno p.v.;

istituzione del doppio senso di marcia con transito riservato ai soli residenti in Via Sennariolo da via Neoneli a Piazza Santarelli, e predisposizione segnaletica di strada senza uscita stessa altezza dalle ore 15.00 del 30 Maggio p.v. alle ore 02,00 del 03 giugno p.v. ; In occasione della passeggiata in bicicletta , chiusura al traffico veicolare dalle ore 08.00 del 02 Giugno 2024 fino al termine della manifestazione, limitatamente al passaggio dei partecipanti di: p.zza Domenica Santarelli, Via Valledoria, Via San Carlo a Palidoro, viale Maria, sterrato Silvestri, Viale Tre Denari, sterrato Generali, passaggio Stazione Palidoro, attraversamento Via Aurelia (semaforo), Via di Granaretto, attraversamento Via del Casale di Sant’Angelo, Via Lori (sterrato), Via Angelo Fortunato Formaggini (sterrato), Via Castel Lombardo (sterrato), Via Paritorio (sterrato), attraversamento Via della Torre del Pagliaccetto, Via della Macchia delle Muracciole (sterrato), Via Galtelli, sottopasso Aurelia (Aranova), tenuta Carandini (Via Terralba, Via Galtelli), percorso delle città perdute Via di Torrimpietra (sterrato), comprese le strade che intersecano il percorso. Le stesse strade saranno percorse anche al ritorno.