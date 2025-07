ALLUMIERE - Eccezionale, gustosa, travolgente. La XVII Sagra del Cinghiale di Allumiere sta regalando un fine settimana da ricordare, tra sapori autentici, musica coinvolgente e natura spettacolare.

Dal 4 luglio, la collina si è accesa grazie all’infaticabile lavoro della Contrada Ghetto, che ha saputo dar vita a un evento curato in ogni dettaglio, capace di richiamare un pubblico vastissimo, con oltre mille presenze già nella prima sera e un entusiasmo che è cresciuto di sera in sera.

Oggi, domenica, è la giornata conclusiva e sarà l’occasione perfetta per chi ancora non ha partecipato di vivere un’esperienza che unisce gusto, tradizione e tanto altro. "Max Petronilli con la sua manifestazione è ormai una garanzia di successo - spiegano i giallorossi - abbiamo ricevuto complimenti ed elogi per la qualità delle pietanze e per il celere servizio. Sramttina alle ore 9 si svolgerà l'ormai tradizionale raduno del Vespa Club ed escursioni guidate presso il Faggeto. Lo stand enoastronomico sarà aperto anche a pranzo.

Il gran finale della Sagra avrà come protagonista la band Kosacustika, che già da diverse edizioni fa ballare tutto il piazzale, compresi i ragazzi dello staff e le cuoche". Molto atteso il discorso finale di Cristian Canestrari, alla sua prima Sagra come presidente della Contrada Ghetto. Il cuore pulsante della Sagra è la cucina, dove operano le straordinarie cuoche e cuochi della Contrada Ghetto, veri maestri dei fornelli e custodi di ricette tramandate con amore. I piatti sono preparati con ingredienti genuini e tanta passione: dalle pappardelle al cinghiale al salmì, dallo spezzatino alle penne al contadino e al minatore, tutto è cucinato a regola d’arte e servito con velocità, precisione e sorriso. I

l servizio è stato lodato da tutti per la sua efficienza sorprendente, capace di garantire tempi rapidissimi anche nei momenti di massimo afflusso.

L’organizzazione, curata con precisione dalla Contrada Ghetto, è un esempio di impegno collettivo e amore per il territorio.

Oltre alla gastronomia, anche l’intrattenimento è stato all’altezza delle aspettative: venerdì con Max Petronilli e il concorso “Insieme in Musica”, sabato con i “Mojo” e il DJ set di Fanta, oggi gran finale con la band popolare KosacustiKa, pronti a trasformare il piazzale in una grande pista da ballo.

Atmosfera allegra, coinvolgente, popolare nel senso più bello del termine. Durante la giornata sarà inoltre possibile partecipare alle escursioni guidate nel Faggeto di Allumiere, grazie alla collaborazione con l’associazione Trekkiamo. Natura e festa che si fondono in un’unica esperienza. Per i bambini, spazi dedicati, giochi, animazione e attrazioni, mentre le famiglie possono godersi in pieno relax ogni momento.

Le bancarelle completano l’atmosfera: artigianato, prodotti tipici, dolciumi e idee regalo per ogni gusto. Gli stand gastronomici apriranno a pranzo e dalle 19:30, con menù ricchissimo a prezzi popolari. Info e prenotazioni: 329.7227266, 347.7003102, 338.1933404. Escursioni guidate: 327.7391631 (Silvia). La Sagra del Cinghiale di Allumiere non è solo una festa, è un invito a vivere il paese, la sua gente e le sue tradizioni. È un evento che valorizza l’identità di un’intera comunità, dimostrando cosa si può costruire quando passione, collaborazione e amore per le radici si uniscono. Oggi è l’ultima giornata: se cercate un posto dove stare bene, mangiare benissimo, divertirvi e sentirvi a casa: la Contrada Ghetto vi aspetta.

