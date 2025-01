LADISPOLI – Concluse le feste è già conto alla rovescia per la tradizionale Sagra del Carciofo che soffierà quest’anno le sue 72 candeline. La fiera nazionale si terrà dall’11 al 13 aprile e Palazzo Falcone rende noto che è indetta la procedura pubblica per l’assegnazione dei posteggi nel perimetro della festa. L’amministrazione comunale informa che gli operatori interessati dovranno inviare le domande di partecipazione entro le 12 dell’11 febbraio secondo le modalità previste nell'avviso pubblico. «La Sagra del Carciofo Romanesco – ha commentato il sindaco, Alessandro Grando - è molto più di un evento. È una tradizione che rafforza il legame con le nostre radici e guarda al futuro con orgoglio. Anche questa edizione sarà curata dalla Pro Loco del presidente Claudio Nardocci che, insieme all’assessorato al Turismo guidato da Marco Porro, saprà offrire un programma ricco di eventi e di intrattenimento per le migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero». C’è attesa anche per il nome del cantante che salirà sul palco. I cittadini ormai si attendono un altro big della musica italiana. Ladispoli si animerà con mercatini, stand gastronomici dedicati al carciofo e alle specialità di tutte le regioni italiane, spettacoli dal vivo, laboratori tematici e tante altre sorprese. Per trovare le informazioni relative al modulo della domanda, alle delibere di Giunta e alla planimetria si può consultare https://www.comune.ladispoli.rm.it/novita/avvisi/sagra-del-carciofo-romanesco-2025-pubblicato-l-avviso-e-il-modello-di-domanda.

