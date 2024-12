LADISPOLI - Stand, mostre, sapori provenienti dalle diverse regioni italiane e soprattutto lui. Il re indiscusso della manifestazione. A Ladispoli si guarda già ad aprile, e alla tanto attesa Sagra del Carciofo Romanesco. In attesa di conoscere gli appuntamenti per le festività natalizie (il nome di chi si esibirà sul palco del 31 dicembre quest'anno in città dovrebbe essere svelato giovedì) da palazzo Falcone annunciano le date della tre giorni dedicata a Re Carciofo. Appuntamento dall'11 al 13 aprile per le vie principali della città balneare. «La Sagra del carciofo - commenta il sindaco Alessandro Grando - è un momento di festa e condivisione che da oltre sette decenni celebra le nostre radici, la qualità dei nostri prodotti e l’impegno dei nostri agricoltori.Anche questa edizione sarà curata dalla Pro loco, capitanata dal Presidente Claudio Nardocci che, insieme all’assessorato al Turismo guidato da Marco Porro saprà offrire un programma ricco di eventi e di intrattenimento per le migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Durante la tre giorni il centro di Ladispoli si animerà con mercatini, stand gastronomici dedicati al carciofo e alle specialità di tutte le regioni italiane, spettacoli dal vivo, laboratori tematici e tante altre sorprese. La Sagra del Carciofo Romanesco - conclude il primo cittadino ladispolano - è molto più di un evento: è una tradizione che rafforza il legame con le nostre radici e guarda al futuro con orgoglio. Ulteriori dettagli sul programma e sulle procedure per l’assegnazione degli spazi agli espositori saranno comunicate nelle prossime settimane».

