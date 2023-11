LADISPOLI - Dopo lo stop forzato per tre anni e il ritorno "in pista" che ha riversato per le strade del centro migliaia di persone, la sagra del carciofo è pronta a tornare per festeggiare i suoi 71 anni di vita. E anche se mancano ancora mesi prima del grande ritorno, palazzo Falcone è già in fibrillazione. Appuntamento dal 12 al 14 aprile. «La sagra del carciofo è un momento di gioia, condivisione e orgoglio per la nostra comunità - ha detto il sindaco Alessandro Grando annunciando le date della kermesse - È un'occasione per rafforzare i legami tra i cittadini di Ladispoli e per accogliere calorosamente i visitatori provenienti da tutto il Paese e da oltre i confini nazionali. Durante la tre giorni di festa i visitatori potranno degustare i piatti tradizionali a base di carciofo romanesco, assaggiare le specialità delle diverse regioni italiane ospitate all’interno della ormai famosa “Piazza dei Sapori”, visitare mercatini di prodotti artigianali e mostre d’arte, fare acquisti nei numerosi stand espositivi e assistere a spettacoli musicali e di intrattenimento per tutte le età. Comunico inoltre che, entro metà dicembre, verrà pubblicato l’avviso per gli espositori che vorranno prendere parte alla manifestazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA