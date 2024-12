ALLUMIERE - Ad Allumiere sabotaggi operati da ignoti alla linea idrica denunciati dall'Università Agraria di Allumiere.

Ggli operai hanno sistemato il danno e tutto è tornato alla normalità.

Il presidente dell'Ente collinare, Daniele Cimaroli, e il suo staff con amarezza ieri hanno annunciato con un post su Facebook che: "Nel giro di un mese sono stati già due i sabotaggi sulla linea idrica della nostra Università Agraria. In questi anni il problema siccità nelle nostre campagne si è posto fino ad ora in maniera quasi inesistente. Questo grazie al buon lavoro fatto in sinergia tra noi amministratori e gli operai che hanno sempre controllato e, soprattutto, regolato il quantitativo di acqua che avevamo di volta in volta a disposizione».

«Per onor di cronaca i nostri ottimi operai, che hanno riscontrato il problema durante il giro di controllo, hanno già risistemato il tutto", spiega il presidente Cimaroli.

Dall'Ente collinare poi proseguono: "Se queste situazioni venissero causate ad hoc per incolpare di inefficienza la nostra amministrazione sarebbe davvero una cosa vergognosa. Speriamo ci sia un'altro motivo e, se sì, preghiamo vivamente questo "fenomeno" di farcelo sapere almeno, come sempre, cercheremo di vedere cosa può essere fatto".

Dall'Università Agraria di Allumiere il presidente Cimaroli e gli altri amministratori poi lanciano un monito.

"Anche quest'anno il Fontanile della Fontanaccia è costantemente preso di mira dagli "appozzatori" - afferma il presidente Cimaroli - ai quali ricordiamo che è severamente vietato prelevare acqua, quest'ultima destinata solamente per gli animali del pascolo collettivo".

