MONTI DELLA TOLFA - "Sabato segnato da instabilità atmosferica, domenica con tempo discreto". Advesprimersj così lo Chartered Meteorologist, vicepresidente e meteorologo AMPRO,

Antonio Marino il quale traccia le previsioni meteo per questo fine settimana nel nostro territorio: "La pressione atmosferica sul bacino occidentale del Mediterraneo e sulla nostra Penisola sta gradualmente diminuendo - spiega Antonio Marino - in seguito all'approssimarsi da occidente di una saccatura di origine artica, che dalla Groenlandia si estende verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. Configurazione barica che porterà alla formazione di diversi sistemi nuvolosi, per cui si avranno generali condizioni

di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche interesseranno tutte le nostre regioni. Sul nostro territorio, sabato il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, nel corso della giornata potranno aversi delle

precipitazioni da isolate a sparse, che potranno essere anche a carattere di rovescio o temporale. Domenica il cielo si presenterà da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, la copertura nuvolosa potrà risultare maggiormente compatta nella seconda parte della

giornata, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Il vento per

l'intero fine settimana si orienterà, mediamente, di direzione di provenienza da Sud-SudOvest, sabato sarà di intensità da moderata a forte, mentre domenica tenderà ad attenuarsi fino a divenire di intensità da debole a moderata. Lo stato del mare è

previsto essere da molto mosso a localmente agitato sabato, con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della giornata di domenica, quando avremo condizioni di mare generalmente mosso. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature faranno registrare valori in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo. Per saperne di più e restare sempre aggiornati, vi consiglio di seguire la mia pagina

Facebook dedicata alla meteorologia di cui vi riporto il link:www.facebook.com/PrevisioniMeteoAntonioMarino".