S. MARINELLA – La perla del Tirreno è tra le cinque località del Lazio, consigliate da “Paesi Online”, il portale web di riferimento per gli appassionati di viaggi e vacanze. E’ stato pubblicato in questi giorni, un articolo sulla nota rivista, tradotta in cinque lingue, in cui la città viene annoverata tra le “meraviglie nascoste del Lazio”. Nel dettaglio, su Paesi Online si legge, “Santa Marinella è il rifugio perfetto per chi cerca una fuga dalla frenesia di Roma. La presenza del castello di Santa Severa, con la sua lunga spiaggia dorata, aggiunge un tocco di storia e mistero. Le acque limpide e i fondali rocciosi sono ideali per gli amanti dello snorkeling e delle immersioni, mentre il sito archeologico di Punta della Vipera richiama appassionati di storia”. Non ha alcun dubbio, in questo senso, il sindaco Pietro Tidei, forte anche dei primi dati per la stagione balneare 2024 forniti da Arpa Lazio, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale, che promuove la città con voti eccellenti su gran parte dei rilevamenti effettuati. “E’ sempre un piacere leggere belle notizie riguardanti la nostra città su riviste di settore importanti e diffuse a livello internazionale - ha dichiarato il Sindaco - Santa Marinella è nota per essere molto apprezzata dagli amanti del mare, che trovano nei fondali limpidi e rocciosi un habitat rispettoso dell’ecosistema di molte specie viventi. Di recente, abbiamo supportato diverse iniziative di sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente e del mare, promuovendo la pulizia dei fondali da rifiuti e plastiche. Contiamo di poter fare sempre di più con campagne di informazione nelle scuole e in città, così che cresca l’attenzione che l’ambiente e il nostro mare meritano di avere. Invitiamo i nostri affezionati visitatori e chi vorrà scoprire le bellezze del territorio, a soggiornare in città e a praticare gli sport acquatici lungo i nostri 22 chilometri di costa, dalla vela allo snorkeling, dallo sci d’acqua al surf e windsurf. Siamo certi che apprezzeranno le bellezze naturali e paesaggistiche che offre la nostra costa, non dimenticando la terra ferma e i beni storici ed archeologici di cui siamo ricchi”.