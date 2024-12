CERVETERI – Un altro costone tufaceo da mettere in sesto per ragioni di sicurezza. Nulla a che vedere per fortuna con la frana di via di Ceri e la conseguenza ordinanza di chiusura della strada comunale. Stavolta invece i lavori interessano via della Circonvallazione lungo fosso del Manganello, a non molta distanza dal centro urbano. Si tratta di interventi concordati con la Regione Lazio nell’ambito della programmazione per la mitigazione del rischio idrogeologico. Un cantiere che prevede un intervento di consolidamento e realizzazione di opere di sostegno del bordo della sede stradale. In virtù del provvedimento della Polizia locale, proprio per i lavori, è stato necessario interdire il transito e la sosta in tutto il tratto di via della Circonvallazione fra via del Lavatore e via della Necropoli, ed anche nell’area non asfaltata dove è posizionata la sede della Protezione Civile. Non è stata ancora fornita una data sulla conclusione degli interventi da parte degli operai.

