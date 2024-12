FIUMICINO - Una vista senza precedenti sulla città ed il suo mare: sono 12mila le persone che hanno fatto un giorno sulla ruota panoramica installata in Darsena per tutta l’estate: «L’estate 2024 di Fiumicino è stata arricchita dalla presenza della ruota panoramica, situata in Darsena, che ha attirato 12 mila visitatori tra residenti e turisti. A confermarlo è la società che ha gestito l’attrazione itinerante, - spiega il Comune - con dati che evidenziano l’importante afflusso di persone. Dal 7 giugno all’8 settembre, migliaia di persone hanno avuto l’opportunità unica di ammirare Fiumicino dall’alto, godendo di una vista spettacolare sulla città e sul mare».

L’attrazione ha, infatti, animato le notti d’estate a Fiumicino, per la gioia di quanti passeggiavano per le sue strade e non hanno resistito a godere della vista che offriva.

«La ruota panoramica è stata un simbolo di innovazione che ha reso speciale l’estate del 2024. Non solo ha offerto a residenti e turisti la possibilità di vedere la nostra città da una prospettiva inedita, ma ha anche promosso e ravvivato il centro cittadino e valorizzato i tanti eventi culturali proposti dall’Amministrazione” dichiara l’ assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli, sottolineando che “Fiumicino è stato il primo comune del litorale romano ad installare una ruota di tali dimensioni. È una soddisfazione vedere come questa iniziativa abbia movimentato l’economia locale e coinvolto le attività commerciali.

Continueremo a lavorare per offrire sempre più opportunità ed attrazioni capaci di promuovere lo sviluppo turistico ed il benessere economico della nostra comunità», ha concluso l’assessore Biselli.