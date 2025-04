CERVETERI – Visita della giunta comunale nel centro sportivo del rugby. Un gradito arrivo per questa realtà, la Asd Url, che unisce bambini e ragazzi sotto i sacri valori che solamente questa disciplina sportiva è in grado di offrire. «Abbiamo avuto occasione di vedere quanto in questi mesi questo posto sia cresciuto e migliorato – dice Elena Gubetti, la sindaca - non soltanto da un punto di vista strutturale ma anche da quello umano e dai rapporti personali: da sindaco e da genitore è davvero emozionante vedere così tanti ragazzi correre dietro la magica palla ovale del rugby dove non importa chi è più forte o più bravo, ma l’obiettivo è solamente divertirsi insieme». Era presente pure Manuele Parroccini, assessore allo Sport e capitano della squadra di basket. «Dallo scorso novembre il campo di rugby, grazie al lavoro del presidente Marco Tassi, del ds Marco Cavicchia e dell’intero team – conclude Gubetti - ha ricevuto la prima omologazione ed è ora in attesa di ricevere quella definitiva che gli consentirà di poter accogliere anche dei tornei ufficiali. I risultati del club sono tangibili non soltanto dal miglioramento della struttura, ma anche a livello sportivo. UN esempio è la notizia della convocazione in nazionale Under 16 femminile della giovane Elisa Orsini».

