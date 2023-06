CERVETERI – Da giorni, indisturbato, mandava in frantumi i vetri delle auto in sosta per rovistare sui sedili e nel cruscotto a caccia di soldi e altri oggetti. I carabinieri della stazione locale di Cerveteri hanno messo la parola fine alle scorribande di un ladro solitario, 30enne di origini marocchine, fermato nel quartiere Tyrsenia, in via Fontana Morella. L’uomo aveva ancora in mano uno stereo appena rubato, riconsegnato al legittimo proprietario, residente nella zona. Ma nelle ultime settimane si erano intensificate le denunce degli abitanti alle prese con un amaro risveglio per i finestrini sfondati e per i conseguenti danni alle rispettive vetture. Il furfante, colto in quasi flagranza, è stato condotto prima in caserma in via Pertini, poi a Civitavecchia a disposizione dell’autorità giudiziaria. Una escalation quelle delle auto danneggiate per rubare borse sui sedili e qualsiasi altra cosa all’interno delle macchine. Un fenomeno diffuso specialmente ad inizio anno quando i ladri avevano colpito di fronte agli istituti scolastici del territorio. L’attenzione comunque è massima delle forze dell’ordine che, anche in borghese, hanno intensificato i controlli nel centro urbano e sulla costa parallelamente all’approdo di migliaia di turisti che si riversano sulle spiagge per stare tutto il giorno o quasi sotto l’ombrellone per le agognate vacanze estive.

