CERVETERI – Rubata e poi subito ritrovata la statuetta della Madonna di Medjugorje. Era stata rubata nella notte nella chiesa Santissima Trinità di Cerveteri. Qualcuno si era introdotto all’interno e indisturbato avrebbe avuto tutto il tempo per portarsi via la madonnina di circa 70 centimetri che non ha un gran valore economico ma che invece per la comunità simbolicamente e da un punto di vista religioso è ovviamente importante. Del fatto sono stati informati subito i carabinieri della stazione locale di via Pertini che hanno ritrovato la statua dopo poche ore in via del Lentisco. Non è la prima volta che accade in città. Nel 2019 la statuetta, rubata sempre di notte, venne ritrovata dai carabinieri e riconsegnata al parroco. Anni fa nella frazione Sasso la statua della Madonna venne addirittura decapitata. Giorni fa, sempre a Cerveteri, ignoti vandali hanno danneggiato la Cuppoletta di Sant'Antonio, storico luogo dedicato al Santo ricavato su una probabile tomba etrusca con scritte che inneggiano a Hitler e le svastiche. Atti che, secondo l'Anpi locale «non possono essere derubricate a semplice imbecillità, sono un insulto alla storia e al patrimonio artistico e culturale del nostro territorio». È presto dire se i due episodi siano collegati, ma l'ipotesi non è esclusa.

ALLARME SICUREZZA

A proposito di furti, i ladri sono tornati a colpire anche in appartamento come segnalato dal comitato di zona Cerenova-Campo di Mare. Il colpo è riuscito in via Luni mentre la proprietaria dormiva. Indagine anche questa affidata ai carabinieri della stazione locale. Escalation di furti nell’ultimo periodo a Cerveteri soprattutto nelle zone più periferiche. I residenti costantemente in allarme mentre a farne le spese in queste settimane anche i titolari di attività commerciali come l’officina sulla via Aurelia che subito un raid da decine e decine di migliaia di euro.

