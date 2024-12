Rubano la borsa a una donna all’interno di un bar di Vetralla, quattro stranieri finiscono nei guai. La vittima, dopo l'iniziale smarrimento, ha contattato il 112 fornendo indicazioni su quanti fossero presenti nel bar e su una auto che si era allontanata.

Da Vetralla sono state diramate le informazioni e allertate le pattuglie, tra queste una della stazione di Sutri e dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Ronciglione, che hanno percorso le strade da e per Viterbo. Lungo la Cassia in, direzione Roma, hanno notato un’auto sospetta simile a quella segnalata: a bordo quattro persone straniere corrispondenti alla descrizione della donna. Con i militari di Viterbo sono stati svolti gli ulteriori accertamenti, supportati dalla denuncia della vittima, ed è stata appurata la corrispondenza dei fatti. Durante la perquisizione è stata ritrovata parte della refurtiva, tra cui effetti personali e parte del denaro che è stato restituito alla donna che, passato lo spavento, ha ringraziato i carabinieri. I quattro fermati sono stati denunciati per furto.

«La presenza degli equipaggi - commenta il comando provinciale di Viterbo, Massimo Friano - rientra nell’ambito delle azioni di controllo del territorio e di contrasto a qualsiasi forma di illegalità posta in atto dal comando provinciale dei carabinieri di Viterbo e dalla compagnia di Ronciglione, con attenzione alle zone più trafficate, agli esercizi commerciali, in previsione dell’aumento delle presenze dei turisti»