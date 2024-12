Ladro d’auto incastrato dalle telecamere. Un uomo sulla sessantina è stato denunciato per furto di una Fiat Panda avvenuto in un paese della Tuscia. Le indagini sono partite dopo la denuncia del proprietario che aveva parcheggiato nei pressi della piazza del paese. Il 60enne è stato individuato grazie alle telecamere di sorveglianza, posizionate nelle vicinanze, e alle testimonianze di due cittadini. L’acquisizione dei filmati ha permesso agli investigatori di ricostruire tutte le fasi del furto: l’uomo, arrivato in zona a bordo di un Fiat Fiorino rubato, insieme a un complice, al momento rimasto ignoto, è stato ripreso mentre armeggia intorno all’auto, cercando poi, una volta entrato nell’abitacolo, di avviare il motore prima di allontanarsi. Le immagini hanno permesso di ottenere una descrizione dettagliata dell’individuo e di avviare una ricerca mirata. Determinante la testimonianza di due persone che lo avevano incrociato, casualmente, in strada pochi istanti prima di mettere a segno il colpo, fornendo ulteriori dettagli sul suo aspetto fisico e sulle sue azioni.