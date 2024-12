I carabinieri hanno arrestato un 33enne ritenuto responsabile del furto di un cellulare ai danni di commerciante del centro storico ad agosto dell’anno scorso. Giovedì nel quartiere Cappuccini, i militari della Compagnia di Viterbo hanno ottemperato ad ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo - Ufficio esecuzioni penali. I carabinieri della Stazione locale hanno rintracciato e ristretto l’uomo in casa, come disposto dall’autorità giudiziaria competente.