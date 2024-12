CERVETERI . Disavventura, per fortuna a lieto fine, per alcuni turisti in visita all’area archeologica di Cerveteri. Il gruppo si trovava nei pressi della Necropoli della Banditaccia quando un uomo, un romano di 33 anni con precedenti, ha rubato dall’auto le loro valigie. Subito denunciato l’episodio, i carabinieri della stazione di Cerveteri sono riusciti a individuare il ladro in pochissimo tempo grazie anche alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. All’alt dei militari l’uomo ha proseguito la sua corsa fino a raggiungere la stazione di Marina di Cerveteri dove, dopo aver abbandonato auto e valigie ha tentato la fuga a piedi. È stato però raggiunto e fermato dai carabinieri che lo hanno condotto in caserma dove è stato denunciato a piede libero. La refurtiva è stata riconsegnata alle vittime che hanno presentato denuncia.