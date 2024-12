MANZIANA - Ha preso alcuni capi di abbigliamento dal negozio ed è uscito senza pagare. Inseguito dai commessi ha esibito una paletta di quelle in uso alle forze dell'ordine che teneva in auto riuscendo così a guadagnarsi la fuga. Protagonista dell'episodio avvenuto a metà agosto in una attività commerciale di Manziana, un 50enne. Ad indagare sulla vicenda riuscendo a risalire al ladro, gli agenti del commissariato di Ladispoli, diretti dal dirigente Fabio De Angelis. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e ad alcune testimonianze gli agenti sono riusciti a risalire all'uomo, un noto pregiudicato della zona e deferito per i reati contestati. Recuperata anche la paletta.