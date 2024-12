I carabinieri della Compagnia di Viterbo, ad esito di dedicati accertamenti, hanno denunciato un 26enne di origine nordafricana, ritenuto responsabile di furto in camera d’albergo cittadino. I militari della sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile, supportati dalla locale stazione, hanno ricostruito i movimenti del giovane all’interno della struttura, rilevando come il giovane si fosse introdotto nella stanza di una turista con un passepartout, per poi sottrarle 500 euro e 200 dollari americani. Importante ai fini delle indagini l’analisi dei filmati di videosorveglianza privata nell’area.