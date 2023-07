CIVITAVECCHIA – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Civitavecchia, nei giorni scorsi, hanno arrestato un cittadino georgiano di 31 anni, con numerosi precedenti per reati di natura predatoria, poiché gravemente indiziato del reato di rapina.

L’uomo, poco prima dell’arrivo dei poliziotti, era stato sorpreso dai dipendenti dell’esercizio commerciale mentre, dopo aver staccato l’etichetta antitaccheggio, occultava all’interno di un borsone alcune bottiglie di liquore.

Vistosi scoperto, il georgiano dapprima ha tentato di riporre sugli scaffali le 6 bottiglie sottratte, dal valore complessivo di euro 150 euro; successivamente ha estratto dalla tasca una siringa con cui ha minacciato il personale del supermercato per guadagnarsi la fuga, senza riuscirci grazie al tempestivo arrivo degli agenti che lo hanno bloccato disarmandolo. Durante il controllo il 31enne è stato trovato in possesso della pinza utilizzata per privare le bottiglie della placca antitaccheggio.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Dagli accertamenti effettuati è risultato che l’uomo era gravato da Foglio di via dal Comune di Viterbo, emesso dal Questore di quel capoluogo, atto a lui notificato; inoltre è risultato anche essere colpito da Decreto di espulsione dal Territorio Nazionale.

Ad ogni modo l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza dichiarato con sentenza irrevocabile.