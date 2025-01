CERVETERI - La rotatoria allo svincolo A12 potrebbe diventare un "miraggio". A meno che dal Ministero delle Infrastrutture non arrivi la conferma di quel milione di euro in più necessario per la realizzazione dell'opera. A dirlo, durante News&Coffee in onda sui canali di Civonline.it nella giorata di ieri, è stato il sindaco etrusco Elena Gubetti. In sostanza, Anas avrebbe già predisposto il progetto e dato avvio agli espropri necessari per la realizzazione del rondò. Ma a bloccare il cantiere «l'impennata dei prezzi di tutte le opere pubbliche». All'appello manca «più di un milione di euro che deve essere finanziato - ha spiegato Gubetti - dal Ministero delle Infrastrutture». Intanto, si sta comunque «procedendo con gli espopri e con tutte le attività del progetto esecutivo». Inutile pensare che i Comuni possano intervenire in qualche modo per risolvere il problema: «Non possiamo co-finanziare l'opera», ha proseguito Gubetti, «ma possibamo continuare a fare pressione per far capire quanto sia nodale quello svincolo non solo per una questione di sicurezza, ma anche per una questione di viabilità». Il primo cittadino ha puntato i riflettori ai numerosi incidenti che durante gli altri si sono purtroppo verificati proprio in quel tratto della Settevene Palo. Dall'altra parte come poter dimenticare anche le infinite code, sia in direzione Cerveteri che in direzione Ladispoli sempre su quel tratto soprattutto nei week end e in estate.

In attesa di capire se il rondò tanto richiesto dagli automobilisti (avevano addirittura sottoscritto una petizione su change.org raccogliendo numerosi consenti) sarà realtà o meno, Autostrade sta procedendo con i lavori di riqualificazione del tratto tra Torrimpietra e Civitavecchia. Intervento, anche questo, inserito nel progetto mostrato ai sindaci durante la conferenza dei servizi. I lavori prevedono, su questo tratto, la realizzazione di «una terza corsia mobile - ha spiegato Gubetti - che in caso di grande afflusso possa fungere da terza corsia». «Speravamo di veder iniziare i lavori dalla rotatoria - ha concluso il sindaco - perché il progetto, nel complesso è iniziato nel 2024. Ma purtroppo, mancano le risorse».

