“Novità per il trasporto ferroviario nella Provincia di Viterbo. La giunta Rocca ha infatti stanziato 5 milioni di euro in favore della Roma-Civita Castellana - Viterbo e della Roma-Lido con una serie di interventi che andranno a migliorare i servizi di sicurezza e di vigilanza e garantiranno una migliore e più accogliente fruizione delle stazioni”.

Lo dice in una nota il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia che plaude agli investimenti annunciati dalla Regione.

“Si tratta di interventi che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti nell’Accordo di Sviluppo e Coesione sottoscritto la scorsa settimana fra il premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per potenziare la rete del trasporto su ferro e rendere più efficiente e sostenibile il sistema della mobilità regionale”.

“Tuttavia la giunta regionale - si legge in una nota firmata dal presidente provinciale FdI, Massimo Giampieri - ha deciso di integrare il programma delle opere, puntando in particolare sulla manutenzione, la pulizia, il decoro e la sicurezza delle stazioni. Interventi che certamente contribuiranno a garantire maggiori standard di sicurezza, oltre ad una migliore accoglienza nelle fermate di partenza e di arrivo per i tanti pendolari che quotidianamente usufruiscono del servizio e che hanno spesso lamentato il degrado dei locali, l’assenza di adeguate strutture di accoglienza e la totale mancanza di sicurezza”.

“ Un ringraziamento all’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera - prosegue Giampieri - che ha preso in mano una situazione molto critica per ciò che riguarda la mobilità ferroviaria, provocata anche da anni di mancate manutenzioni sia sui convogli che sulle stazioni, cui si sta cercando di mettere mano nonostante la difficile situazione finanziaria che la Giunta Rocca ha ereditato dalla sinistra. Un grazie anche al nostro capogruppo in Consiglio regionale Daniele Sabatini e Valentina Paterna che con il loro costante impegno al servizio del territorio sono riusciti in questi primi mesi ad ottenere importanti risultati per il Viterbese. Questi ultimi interventi si aggiungono all'importante lavoro del nostro Presidente della commissione ambiente territorio e lavori pubblici della Camera, Mauro Rotelli sempre attento allo sviluppo infrastrurale del nostro territorio. Il centrodestra al governo della nazione e della Regione Lazio - conclude la nota di Giampieri - sta dimostrando sempre di più di lavorare con i fatti e non con le parole”.