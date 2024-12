FIUMICINO – Due treni in più, dopo la mezzanotte, tra la stazione di Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino “Leonardo da Vinci”. Il potenziamento del servizio “Leonardo Express” sarà operativo già a partire dal prossimo 18 settembre. Obiettivo: “Aiutare lavoratori e viaggiatori”, come sottolineato dall’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità, Fabrizio Ghera.

Il primo treno partirà da Roma Termini alle 23.35. Il secondo da Fiumicino alle 00.23.

"Questi due nuovi treni sono un miglioramento concreto per i viaggiatori che usufruiscono dei voli a tarda sera, ma anche dei tanti lavoratori dell’Aeroporto di Fiumicino – ha detto l’assessore Ghera - È un aumento di treni che abbiamo subito richiesto a Trenitalia, anche in previsione del prossimo Giubileo. Rendere più semplice il collegamento tra il primo scalo italiano e Roma è fondamentale per lavoratori e milioni di turisti”.