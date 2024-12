LADISPOLI - «Ollelle, Ollala, Vincent Candela, Vincent Candela…». Lo hanno accolto così, con i classici cori della Curva Sud, Vincent Candela, testimonia del primo store ufficiale della As Roma che ha aperto sabato a Ladispoli. Un bagno di folla per l’ex campione italiano e mondiale e anche per l’attore Enzo Salvi, presente all’appuntamento. Parola anche all’attore romano. «Un grande onore essere qui al taglio del nastro dell’emporio della Roma – ammette – ne abbiamo passate tante con Vincent ed essere qui è la consacrazione per tutte le persone che ci vogliono bene. Daje Roma!». Poi spazio anche al titolare dello store, Stefano Consorti, che con il fratello Attilio ha lavorato intensamente per arrivare alla giornata di sabato. «Ringrazio tutti – conclude Stefano – e in particolare il campione italiano e mondiale averci onorato della sua presenza così come il top dei comici italiani. Questo per me è uno sogno che si realizza».

