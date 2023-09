ROMA – Orrore in un condominio di Roma nord. Il cadavere di una donna è stato trovato oggi pomeriggio, da due studenti e da un condomino, in via Giuseppe Allievo nel quartiere Trionfale. Il corpo presentava diverse coltellate all’addome, alcune delle quali inferte in parti del corpo vitali. La vittima, la 78esima di femminicidio in Italia da inizio anno, è l’infermiera 52enne di nome Rossella Nappini, madre di due figli, che lavorava all’ospedale San Filippo Neri, poco distante da dove è stata assassinata. Subito dopo la telefonata alla polizia, sono arrivati gli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile, le autoradio dei commissariati, la scientifica e il pubblico ministro di turno esterno Claudia Alberti, del gruppo di magistrati che si occupano di reati di violenza di genere.

I sospetti della polizia, dopo aver ascoltato le testimonianze della madre della vittima, che abita nel palazzo dove Rossella è stata uccisa, e degli inquilini, si sono concentrati sull’ex compagno della donna del quale si sono perse le tracce subito dopo il delitto. La omicidi ha sequestrato anche alcuni filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, che avrebbero immortalato la fuga del presunto assassino, con le mani ancora sporche di sangue. Mentre gli agenti della mobile effettuavano il sopralluogo con il magistrato, altri agenti «perquisivano» i cassonetti dei rifiuti, intorno all’isolato per cercare l’arma utilizzata per il delitto, che secondo il medico legale sarebbe un coltello con una lama di lunghezza superiore ai 10 centimetri.

«Sono stato avvisato da alcuni condomini - ha spiegato Paolo Tedesco, l’ amministratore del condominio dove è avvenuto l’omicidio - che nell’androne si sentiva un forte odore di sangue. Sono andato a verificare ed ho visto stesa per terra, la figlia della signora Ceccacci».

Dell’ex compagno, con il quale Rossella aveva avuto una relazione travagliata dopo il matrimonio con il marito dal quale si era separata qualche tempo fa, si sono perse le tracce. La nota di ricerca è stata diramata in tutti gli uffici di polizia e dei carabinieri anche ai valichi di frontiera, nei porti e negli aeroporti.

Nel 2018, sul suo profilo Facebook, scriveva: "Sono contenta per tutto ciò che ho avuto, sono contenta di non aver fatto scelte sbagliate, perché quelle purtroppo le fanno tutte, ma io mi ritrovo due figli meravigliosi che non cambierei con i principi della Regina Elisabetta”.

L’infermiera uccisa oggi era un’attivista contro la violenza alle donne. Sempre nel 2018, in occasione del suo compleanno, aveva creato su Facebook, una raccolta fondi per «Casa delle donne per non subire violenza» di Bologna. Nel post spiegava: «Per il mio compleanno quest’anno, sto chiedendo donazioni per Casa delle donne per non subire violenza onlus. Ho scelto questa organizzazione no profit perché il suo obiettivo è molto importante per me e spero che prenderai in considerazione la possibilità di offrire un contributo per festeggiare con me. Ogni piccola donazione mi aiuterà a raggiungere il mio obiettivo». Oggi quell’obiettivo che si era prefissa, si è infranto per sempre, sul pianerottolo di casa dove abitava con i figli e la madre anziana. (LaPresse)

UN EX ASCOLTATO DAGLI INVESTIGATORI – Un ex dell’infermiera uccisa, è stato ascoltato dagli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile per ricostruire l’efferato delitto, avvenuto oggi pomeriggio nel quartiere Trionfale, dove è stata assassinata a coltellate la 52enne Rossella Nappini. Secondo alcune indiscrezioni l’uomo, ascoltato dalla Polizia, sarebbe il padre dei due figli che vivevano con la vittima. Dopo essere stato sentito come persona informata sui fatti, l’uomo è tornato a casa, ma il presunto assassino è ancora ricercato. (LaPresse)

