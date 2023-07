Un incendio in un’azienda agricola di Farnese ha distrutto un capannone da 2mila metri quadrati di superficie e provocato la morte di 14mila tacchini. Per cause in corso d’accertamento il rogo è divampato nelle prime ore di questa mattinata in località Valle Cupa. L’allarme è scattato intorno alle 6 ma quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto l’incendio era molto esteso e non c’era già praticamente nulla da fare per la struttura e gli animali al suo interno. Il tetto è collassato e i tacchini all'interno sono morti. I vigili del fuoco, tuttavia, hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, intervento quest’ultimo per cui è stato chiesto il supporto dei gruppo operazioni speciali – movimento terra dalla direzione regionale di Roma. In totale hanno operato 12 unità di personale, un mezzo pesante, un’autobotte, un fuori strada e tre mezzi movimento terra, due da Roma e uno da Viterbo. Presenti sul posto anche i carabinieri, mentre sono stati allertati l’Asl e l’Arpa. Visto il materiale combusto non genera microinquinanti quali diossine e pcb, ossia policlorobifenili, l’Arpa non ha effettuato il monitoraggio della qualità dell’aria. I suoi tecnici sono intervenuti invece per occuparsi degli aspetti legati alla gestione dei rifiuti e alle acque di spegnimento.