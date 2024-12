LADISPOLI - Quell’odore acre ha iniziato nuovamente a tormentare i residenti di Ladispoli e Cerveteri. A distanza di settimana si è diffuso l’ennesimo allarme della popolazione pronta a segnalare per diversi giorni la sensazione, piuttosto nota, di aria irrespirabile probabilmente per plastica bruciata o altro. Decine e decine di cittadini si sono esposti e arriva anche il comunicato della Sinistra Italiana, Alleanza Verdi e Sinistra e Litorale Nord “Mahsa Amini”, dopo quello di alcuni comitati. «Sia di giorno che di notte – è l’appello lanciato alla giunta comunale - questo forte odore rende difficile respirare. Non conosciamo la causa di queste esalazioni che, ai più, sembrerebbero essere di rifiuti. Di certo, gradiremmo conoscere la provenienza e sapere, innanzitutto se ci sono pericoli per la nostra salute».

