OSTIA -«Un fenomeno criminale». Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell’inaugurazione della nuova piastra del Policlinico Umberto I di Roma, tornando sulla questione dell’incendio negli stabilimenti balneari a Ostia.

«Attendiamo l’esito delle indagini, - prosegue Rocca - però credo che sia purtroppo - e mi auguro - un colpo di coda della ramificazione della criminalità che ha manifestato ad Ostia la sua presenza e che sul racket delle spiagge ha lucrato troppo lungo. Serve investire tanto sul quel territorio per farlo rinascere insieme al lavoro che noi sostentiamo con le forze dell’ordine, ma anche far crescere l’economia in modo sano. Investimenti, collegamenti.

Abbiamo parlato con il sindaco, - ha sottolineato il presidente - partiranno i lavori sul lungomare, ma anche per il recupero della pineta e delle aree verdi. Il territorio si deve sentire sostenuto dalle istituzioni, serve attenzione e non deve rimanere preda delle associazioni criminali», ha concluso Rocca.