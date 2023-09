CERVETERI – «Inizia una nuova stagione nel settore dei rifiuti». Il sindaco Elena Gubetti certifica il cambiamento dopo l’avvento della nuova ditta che si occupa della gestione del servizio. Ed è subito la novità. Dal 18 settembre il sistema di raccolta porta a porta cambierà radicalmente, con l’unificazione del calendario di esposizione dei mastelli: unico per tutto il territorio. Per la giunta etrusca questa modifica garantirà una maggiore facilità nel conferimento della spazzatura. Quindi l’agenda dei rifiuti non sarà distinta per le varie zone, modifiche ci saranno solo in alcuni giorni di raccolta, come ad esempio il residuo secco (mastello grigio) che si esporrà non più il martedì ma il giovedì. Novità previste anche per le utenze commerciali. Nel periodo estivo potranno conferire rifiuti organici anche la domenica. Verrà poi introdotta la separazione di vetro e metalli. In pratica, a partire naturalmente dal 18 settembre, il vetro dovrà essere conferito separatamente dal metallo, con quest’ultimo che invece verrà conferito insieme alla plastica.

LA TESSERA VERDE

Introdotta la “Green Card”, una tessera magnetica nominale che semplificherà l’accesso al centro comunale di raccolta, alle isole ecologiche mobili e ai servizi online. «Questo strumento consentirà una gestione più efficiente e trasparente dei rifiuti – spiega Gubetti – e siamo molto contenti di aver dato vita a questo progetto che ora inaugura la sua fase iniziale. Come ogni grande cambiamento ci sarà una prima fase di assestamento per tutti i cittadini che si dovranno abituare ai nuovi calendari e ai nuovi servizi».

Comune e azienda Rieco hanno già preparato la campagna informativa sull'avvio della nuova raccolta. «Ogni utente riceverà nelle cassette della posta – conclude il primo cittadino - l'avviso del nuovo servizio, una brochure sulla raccolta differenziata, i nuovi calendari e gli adesivi da apporre sui mastelli che dovranno essere adeguati al nuovo sistema di conferimento del vetro e della plastica/metallo e tante altre informazioni utili legate al riciclo e al corretto conferimento dei rifiuti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA