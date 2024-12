CERVETERI - Nella città etrusca torna la magia del Presepe vivente. Appuntamento all’interno del Parco della Legnara con un tris di aperture per uno degli appuntamenti della tradizione natalizia etrusca. “Porte aperte” da domani fino a sabato 6 gennaio (dalle 17), quando all’interno del Parco della Legnara, nella capanna dove riposa, circondato dall’affetto di Maria e Giuseppe, Gesù Bambino, arriveranno i Re Magi.

Ad organizzare l’iniziativa, come di consueto, la Parrocchia Santa Maria Maggiore e i Rioni. Il tutto con il sostegno dell’amministrazione comunale, che come annunciato nelle settimane scorse, si è aggiudicata un finanziamento regionale di 4mila euro destinato proprio alla realizzazione e al mantenimento di questa storica tradizione cittadina. Venditori di stoffe, falegnami, fabbri, pastori, animali in uno scenario suggestivo tra musiche e giochi di luce, accompagneranno il pubblico all’interno della Legnara, fino alla Capanna della Natività.

«Si tratta di una tradizione della nostra città che ogni anno richiama uno straordinario numero di visitatori», ha detto il vicesindaco Federica Battafarano che ha parlato di «un evento davvero magico». «Un ringraziamento, davvero di cuore, va ai tantissimi Volontari del Presepe, ai Rioni e alla Parrocchia Santa Maria Maggiore che anche quest’anno, come ogni anno, mantengono viva questa iniziativa simbolo della cultura della nostra città». «Invito – ha concluso Battafarano – i cittadini a venire a visitare il nostro Presepe e a passare parola tra gli amici, invitandoli ad ammirare quello che da tanti anni, è un punto fermo del nostro Natale».

