LADISPOLI - «Ho pagato 4 euro per poco più di 2 ore. Mi trovo costretta a non poterci più venire qui a San Nicola». Le tariffe dei parcheggi blu erano stato già ritoccate, ma evidentemente i forestieri che tornano a distanza di tempo non possono far altro che notare i cambiamenti, e protestare. Si paga tutti i giorni allo stesso modo (1,50 euro all’ora) anche in inverno. A gestire il tariffario non è il comune di Ladispoli ma il Consorzio che ha stabilito in 8 euro il fisso giornaliero per arrivare a 10 nei festivi e nel fine settimana. A Ladispoli il parcheggio blu costa 1euro all’ora ma c’è la possibilità di pagare 4 euro per tutta la giornata. Il Pd chiede un prezzo diverso. «Ci sembra che sul costo dei parcheggi – parla Silvia Marongiu capogruppo dem- la situazione di San Nicola sia un po’ sfuggita di mano e non c’è stato alcun controllo del Comune. I costi sono il doppio rispetto a Ladispoli, soprattutto per l’intera giornata. Manca la differenza di tariffa tra l’estate ed il resto dell'anno. Presenteremo una interrogazione in aula». Risponde il sindaco Grando. «San Nicola è una località gestita da un consorzio che garantisce standard qualitativi di un certo livello con costi a suo carico, al netto di un contributo minimo che viene dato dal Comune. I parcheggi contribuiscono al bilancio del consorzio, che si occupa, tra l’altro, anche della manutenzione delle strade che sono ancora di sua proprietà».

