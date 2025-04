ALLUMIERE - "Ritrovarsi memoria della Resistenza nell'80° anniversario della Liberazione". Su questo tema si svilupperà la celebrazione della Festa di Liberazione che ricorre oggi. Su proposta dell’ANPI di Allumiere per commemorare la grande storia della Resistenza che ha avuto come teatro i Monti della Tolfa, in particolare la Frazione La Bianca e Allumiere, per la celebrazione di oggi gli organizzatori hanno voluto seguire il filo rosso in memoria della storia locale. Nel lontano 1965 nel 20° anniversario gli amministratori comunali e dell’Università Agraria di Allumiere, l’apertura della manifestazione fu tenuta dall'allora sindaco Riccardo Rinaldi con la rievocazione della deportazione da parte dei nazisti di 24 allumieraschi. La giornata iniziò con una funzione religiosa celebrata dal parroco don Vincenzo Urbani e proseguì con il corteo fino al Monumento dei Caduti con deposizione della corona di alloro: "Quella - spiega Catia Galimberti, segretaria dell'Anpi di Allumiere - fu una rievocazione molto sentita e partecipata da parte della popolazione. Presenti alla cerimonia commemorativa oltre al sindaco Riccardo Rinaldi, l’on. Ortensio Pierantozzi deportato, il presidente dell’Università Agraria di Allumiere Sesto Galimberti, Nemesio Piroli deportato e il vicesindaco Renato Galimberti. Presso il salone del Palazzo Camerale fu consegnata ad ognuno dei deportati una medaglia di riconoscimento da parte della comunità di Allumiere e sulla facciata del Comune dove gli stessi furono messi al muro per la fucilazione da parte dei nazisti tedeschi fu posta una lapide a memoria". Oggi l’Anpi di Allumiere insieme all’Amministrazione Comunale darà vita ad un evento a cui presenzieranno le autorità civili e religiose, le forze dell’ordine, la protezione civile, la banda musicale degli Amici della Musica, le Associazioni Combattentistiche e Reduci e tutte le associazioni invitate, oltre la popolazione. Con la celebrazione odierna gli organi vogliono creare un ponte temporale con l’80° Anniversario: "Con il ricordo di questo episodio della Resistenza di Allumiere, rimembrare i 24 deportati con una targa con i nomi di tutti e 24 e rendere omaggio alla Resistenza allumierasca - prosegue la segretaria dell'Anpi, Catia Galimberti - verrà scoperta una targa dai poeti dell’A.P.A. e sempre loro reciteranno delle poesie". Per divulgare la cultura della storia locale, il 28 aprile poi è in programma "l’incontro con le scuole nel luogo della memoria in piazza della Repubblica, a cura dei ragazzi verranno letti brani del libro di Zelina Piroli “La Resistenza nei miei ricordi” nel quale libro autobiografico descrive l’evento nel quale furono catturati, messi al muro e incarcerati i deportati, di come avvenne la loro successiva liberazione. Gli stessi ragazzi suoneranno poi musiche della Resistenza - spiega ancora la segretaria del Comitato Anpi, Catia Galimberti - doverosi sono i ringraziamenti dovuti al sindaco Luigi Landi, alla delegata alla Cultura Francesca Scarin, alla vicesindaca e assessora alla Pubblica Istruzione Marta Stampella. Un grazie va anche alle professoresse e professori che hanno preparato i ragazzi, in particolare alle docenti Tiziana Cimaroli e Brunella Franceschini per la gentile collaborazione nel progettare l’evento. La giornata inizierà con il raduno alle 9,30 a La Bianca all’Anfiteatro "Alessio Torroni", per proseguire con il raduno ad Allumiere in piazza della Repubblica alle ore 11,15 e da qui partirà il corteo alle ore 11,45 per arrivare al Monumento ai Caduti in piazza F. Turati dove verrà deposta la corona di alloro, per poi ritornare in piazza della Repubblica, luogo dove si chiuderà la manifestazione. Per il 28 aprile l’appuntamento è in piazza della Repubblica alle ore 10. Libertà è partecipazione, viva il 25 aprile, viva la libertà, viva la Costituzione".

