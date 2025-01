TOLFA - Mattinata strepitosa e sonora per i gagliardissimi nonnetti sprint della struttura Rosendhal di Tolfa.

Tra i tanti laboratori e le mille iniziative nei giorni scorsi si è svolto un laboratorio di percussioni che è piaciuto a tutti.

A tenere il laboratorio è stato il bravissimo musicista e coach Andrea Pierro. "Ritmo, energia e tanto divertimento per i nostri nonnetti - spuegano i respinsabili e gli educatori delka Rosendhal - il laboratorio di percussioni è una delle attività performative incluse nel progetto “Tolfarte: diversamente giovani” promosso dall’Associazione di Promozione Sociale TolfArte e sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese” Otto per Mille Valdese".

