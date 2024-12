VITORCHIANO - L’amministrazione comunale ricorda che per consentire il regolare ritiro a domicilio dell’olio esausto da cucina, possibile ogni sabato mattina sin dal gennaio 2022, lo stesso deve essere consegnato tramite un contenitore chiuso in plastica o in latta poggiato al fianco al mastello della frazione “umido e organico” davanti al proprio civico. Nei prossimi giorni, dopo due anni dall’attivazione del servizio a domicilio, saranno progressivamente eliminate le campane stradale a vantaggio del decoro urbano.