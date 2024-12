CIVITAVECCHIA – Cinque agenti della polizia penitenziaria sono finiti al pronto soccorso dopo essere stati colpiti con delle aste di ferro ricavate da alcune sedie, nell’ambito di una rissa tra più detenuti avvenuta nel carcere di

Civitavecchia. Lo rende noto la Fns Cisl Lazio, esprimendo «la necessità di garantire e tutelare il personale poiché non è mai mancato da parte della Polizia Penitenziaria la dedizione a svolgere il proprio mandato istituzionale, garantendo la sicurezza non solo delle carceri ma di tutta la comunità». Per la Fns Cisl Lazio «occorre intervenire presto su una situazione ormai insostenibile. «Esprimiamo solidarietà e vicinanza al personale oggetto di aggressione ma non ci stancheremo mai di chiedere alle varie autorità la sicurezza del personale di penitenziari, dirigenti del corpo e dirigenti penitenziari mediante soluzioni concrete e soprattutto una visione prospettica e non più soluzioni tampone».