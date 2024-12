CIVITAVECCHIA – «A seguito dell'episodio avvenuto nella notte di sabato scorso sul lungomare, dove un gruppo di minorenni ha aggredito altri ragazzi che passavano in zona, non posso che congratularmi con la locale Compagnia dell'Arma dei Carabinieri che in breve tempo è riuscita a ricostruire l'intera vicenda e a denunciare gli aggressori grazie alle immagini della videosorveglianza».

Lo dice il consigliere comunale Alessandro D’Amico, da sempre in prima linea per la creazione e il potenziamento di un valido sistema di videosorveglianza cittadino a sostegno delle forze dell’ordine e in grado di garantire una maggiore sicurezza ai civitavecchiesi.

Un grave episodio avvenuto a Largo Galli che ha visto però le indagini procedere rapidamente arrivando, nel giro di poche ore, all’identificazione degli autori e alla denuncia di quattro minorenni.

«Esprimo – continua D’Amico – soddisfazione anche per il lavoro della Polizia Locale che in breve tempo ha messo a disposizione i filmati. Sono orgoglioso del fatto che quanto realizzato dal sottoscritto in questi anni nel creare un sistema efficiente di videosorveglianza in città, sia non solo utile, ma fondamentale a chiarire vicende gravi che non dovrebbero però accadere».

Per D'Amico si tratta di «segnali preoccupanti anche in chiave futura. È necessario che si lavori molto sulla prevenzione, dove la scuola e la famiglia in primis, giocano un ruolo fondamentale. Occorre mantenere la barra a dritta – conclude - su valori come il rispetto del prossimo e della cosa pubblica che non sono negoziabili».

©RIPRODUZIONE RISERVATA