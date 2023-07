CERVETERI – Ancora un salvataggio nel tratto di Campo di Mare in via Navigatori Etruschi. E ancora i bagnini degli stabilimenti che si tuffano, assieme ad un surfista, per recuperare un minorenne. Intervento coordinato dalla Capitaneria di porto di Ladispoli-San Nicola. Fortunatamente, come l’altra settimana, è andata bene e il giovane di 13 anni romano è stato portato a riva e soccorso. Ma accuse rivolte nuovamente al comune di Cerveteri per l’assenza di una postazione sulla spiaggia libera (segue).