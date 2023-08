VASANELLO – Al via un’imponente opera di riqualificazione di una delle zone più popolose di Vasanello, le Praticare.

Il Comune ha infatti ottenuto un finanziamento di 665mila euro nell’ambito di contributi gestiti dal ministero degli interni, con fondi comunitari confluiti nel Pnrr per le medie opere.

Il massiccio intervento, che inizierà nella prossima primavera, prevede l’allargamento di via Silvio Pellico nel tratto finale e la messa in sicurezza di un’intera area che da anni versa in condizioni di trascuratezza. «Si tratta infatti del più imponente progetto di recupero e valorizzazione che interesserà il quartiere in cui risiedono moltissime famiglie – spiega il sindaco Igino Vestri e al quale seguirà un secondo massiccio step mirato alla riqualificazione dell’intera zona anche con la realizzazione di parcheggi. L’iter amministrativo intrapreso – conclude il primo cittadino – si pone in linea di continuità con l’azione governativa della precedente giunta, finalizzata al progressivo recupero e al miglioramento, in termini di servizi e di qualità della vita, di quei quartieri che, da più tempo, non venivano interessati da interventi di riqualificazione».